علاج جديد وغريب لعلاج السرطان.. الفياغرا ولقاح الإنفلونزا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

مزيج من حبوب الفياغرا واللقاح المضاد للإنفلونزا.. علاجٌ جديد وغريب يعملُ العلماءُ في جامعةِ أوتوا الكندية على تجربتهِ على بعضِ مرضى السرطان، بعد أن أثبت نجاحهُ في تجاربٍ أجريت على الفئران.

وتقومُ فكرةُ هذا العلاج المزدوج على تنشيطِ النظام المناعي، حتى يكونَ قادرا على مهاجمةِ الأورام الخبيثة التي تبقى في الجسم، بعد إجراءِ العمليةِ الجراحية التي تستأصلُ الأورامَ السرطانية.

وأشاروا إلى أن العلاج نجح في تقليص انتشار أورام مرض سرطان الرئة لدى الفئران بنسبة 93 بالمئة.

وكانت هذه الدراسة ناجحة إلى حد أن 24 مريضا بسرطان المعدة سيختبرون الوصفة الجديد لعلاج، ومن المرجح أن يمهد نجاح هذه التجربة الطريق لإقرار العلاج.

ويقول العلماء إن مناعة الجسم ضعيفة نوعا ما بعد العملية الجراحية، فيما يعمل العلاج الجديد على تنشيط الخلايا القاتلة الطبيعية، وهي إحدى مكونات الجهاز المناعي للإنسان.

وعادة ما تؤدي الخلايا القاتلة الطبيعية دورا رئيسيا في محاربة الخلايا السرطانية، لكن الجراحة تؤدي إلى الإخلال بوظيفة هذه المضادات الطبيعية.

اقرأ أيضا:

دراسة بريطانية تكشف عن المسببات الحقيقية لمرض السرطان