الليستريا تفتك في جنوب أفريقيا والضحايا بالمئات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

ارتفع عدد الوفيات في جنوب أفريقيا جراء أكبر انتشار في العالم لبكتيريا الليستريا التي تـَنتقل عبر الغذاء لكن عدد الحالات الجديدة تـَراجع بشكل حاد بعد سحب منتجات غذائية من الاسواق .

اذ وصل عدد القتلى إلى مئتين واربع ضحايا بسبب بكتيريا الليستريا في موجة هي الاوسع لانتشار البكتيريا في جنوب افريقيا قبل ان تتدخل السلطات لتنفيذ اجراءات للحد منها.

وسَحبت السلطات الصحية منتجات لحوم معالـَجة بعدما تم اقتفاء أثر مصدر الانتشار إلى أحد المصانع في شهر مارس آذار الماضي.

وقالت إدارة الصحة وإدارة الزراعة في بيان مشترك إنه ومنذ بدء تطبيق الاجراءات تـَراجع عدد حالات الإصابة بالليستريا بشكل حاد.

وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية إن عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها ارتفع إلى حالة 1033.

لكن عدد الحالات المُبلغ عنها انخفض الى اكثر من ست حالات أسبوعيا في المتوسط منذ الخامس من شهر مارس آذار الماضي.

وداء الليستيريا تسببه بكتيريا موجودة في التربة والماء والخضراوات ويصاب به الإنسان عن طريق المنتجات الحيوانية والفواكه والخضراوات الطازجة.

كما أنه يشكل خطرا أكبر على حديثي الولادة وكبار السن والأمهات الحوامل، إضافة إلى من يعانون من ضعف في نظامهم المناعي.

داء الليستيريات مرض يحدث نتيجة العدوى ببكتيريا الليستيريا وعادة فإنها تكون بسيطة ويشفى الشخص خلال أيام دون الحاجة لعلاج، ولكن هذه العدوى قد تشكل تهديدا للحوامل ولمن يعاني من مناعة ضعيفة.

ومع أن أعراض داء الليستيريات عادة تكون خفيفة لدى معظم المصابين، فإنه في حالات نادرة قد تتطور العدوى وتسبب مضاعفات خطيرة مثل التهاب السحايا، كما قد تقود إلى الموت.

وتحدث العدوى عادة نتيجة تناول طعام ملوث ببكتيريا الليستيريا، وعبر الاتصال مع البراز الملوث من الحيوانات أو البشر.

وفي معظم الحالات لا تكون هناك أعراض لداء الليستيريات أو تكون أعراضه خفيفة، مثل:

حمى (38 درجة مئوية أو أعلى).

آلام في الجسم.

قشعريرة.

غثيان.

قيء.

إسهال.

أما إذا وصلت العدوى للجهاز العصبي والدماغ، فقد تشمل الأعراض:

صداع حاد.

تيبس في الرقبة.

تغيرات في الحالة العقلية، مثل الارتباك.

ضعف التنسيق الحركي.

اهتزاز أو ارتعاش.

وتعد النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بداء الليستيريات، وذلك لأن دفاعات الجسم الطبيعية ضد بكتيريا الليستريا تصبح أضعف أثناء الحمل،

حيث تزيد احتمالات إصابة الحوامل بعشرين ضعفا.

ولا تشكل الإصابة بالليستيريا في الحمل تهديدًا خطيرًا لصحة الأم، ولكنها قد تسبب مضاعفات في الحمل والولادة، وقد تؤدي إلى الإجهاض.

كما يُعد المسنون والمصابون بالأمراض المزمنة ومرضى متلازمة نقص المناعة المكتسب (إيدز) أكثر عرضة للمرض نتيجة ضعف المناعة.

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