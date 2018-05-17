هل تعاني من الصداع أثناء الصيام خصوصا اول ايام رمضان؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

مشكلة سنوية يتعرض لها العديد من الصائمين في أوائل أيام شهر رمضان، نظراً لتغير مواعيد تناول الأطعمة والمشروبات، والصيام لفترة تزيد عن 10 ساعات يومياً، وهذه المشكلة هي صداع مؤلم يعاني منه الصائمون في أوئل الشه.

وكانت قد كشفت دراسة أجريت منذ سنوات أن سبب الصداع خاصة في اليوم الأول من الصيام يرجع إلى عدة أسباب منها، انسحاب مادة الكافيين من الجسم، قلة النوم، ونقص السكر في الدم والإصابة بالجفاف.

كما يوصي الأطباء، بعدم الإفراط في تناول السكريات والحلويات أثناء وجبة السحور، وتنظيم فترات النوم، خاصة أنَّ النقص في ساعات النوم يؤدي إلى الصداع.

كما حذر الأطباء، من تدخين السجائر بشراهة بعد الإفطار خاصة أنَّ نقص النيكوتين في الدم يعد من أحد أسباب الإصابة بالصداع المزمن قبل الإفطار.

اقرأ أيضا:

كيف تمارس الرياضة بدون تعب خلال شهر رمضان؟