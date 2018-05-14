حقيقة صادمة عن معدلات الرضاعة الطبيعية في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

حقيقة صادمة عن معدلاتِ الرضاعة الطبيعية في العالم، رصدها تقريرٌ سنوي صادر عن منظمةِ "يونيسيف"، وهي أن "هناك ما يقدرُ بـ 21% من الأطفالِ في البلدانِ ذاتِ الدخل المرتفع لا يَرضعونَ طبيعيا أبدا، أما في البلدان ذاتِ الدخل المنخفض والمتوسط، فإن معدلَ الرضاعة الطبيعية بها يبلغ 4%، على الرغمِ من أن حليبَ الأم ينقذُ الأرواح، ويحمي الأطفالَ والأمهات من الأمراض الفتاكة، ويؤدي إلى تحسينِ معدلِ الذكاءِ والنتائج التعليمية".



ومن بينِ الدول، التي تندرجُ في قائمةِ أقلِ معدلاتِ الرضاعة الطبيعية، على الرغم من دخلها العالي، بريطانيا؛ حيث ان 150 ألفِ طفل لا يَرضعونَ بطريقةٍ طبيعية، وهو ما دعا خبراءُ الصحة هناك للمطالبةِ بتدريسِ الرضاعة الطبيعية في المدراس، وذلك لكي يتعلمَ الأطفالُ وهم في سنٍ صغير الفوائد التي لا حصرَ لها للرضاعة الطبيعية.

بينما ينصح الأطباء الأمهات بالرضاعة الطبيعية خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل، فإن هناك بعض النساء البريطانيات اللاتي لا يستطعن إنتاج حليب الثدي، أو يجدن أنها تجربة مؤلمة جدا أو صعبة، بينما تكافح بعضهن لإرضاع أطفالهن بشكل صحيح.

كما تجد بعض الأمهات أنهن لا يشعرن بالراحة من الرضاعة طبيعيا في الأماكن العامة، مع اعتراف ثلث النساء بالشعور بالإحراج لفعل ذلك خارج منازلهن، وفقا لمسح عام 2015.

وفي حديثه مع موقع Refinery29، نصح البروفيسور راسل فاينر، وهو رئيس الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل، بالرضاعة الطبيعية، لأنها "أفضل مصدر للتغذية للطفل" بحسب رأيه.

وأكد فاينر، أنه يجب على الأطفال أن يكونوا مدركين لفوائد الرضاعة الطبيعية في أقرب وقت ممكن، وذلك في دروس "التثقيف الصحي والاجتماعي الشخصي".

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