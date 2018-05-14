تقنية حقن الدهون في الركبة و المفاصل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله ) خاص



من احدث وسائل علاج خشونة الركبة و المفاصل حاليا هو استخدام العلاج التجديدي الطبيعي حيث يتم استخلاص الخلايا من دهون البطن للمريض نفسه ثم حقنها فى المفصل المصاب,وأثبتت هذه التقنية فعالية عالية في تخفيف آلام وتيبس وخشونة المفاصل وتحسين الوظائف الحركية للمفاصل للمرضى.



يعاني الكثير من المرضى من خشونة المفاصل مثل الركبة و الفخذ و الكتف. و من احدث وسائل علاج خشونة الركبة و المفاصل حاليا هو استخدام العلاج التجديدي الطبيعي حيث يتم استخلاص الخلايا من دهون البطن للمريض نفسه ثم حقنها فى المفصل المصاب حيث تقوم بالعمل كوسادة ودعم لمناطق الإصابة و تعمل على التئام الأنسجة والغضاريف و تقليل الالتهاب.

وتعد هذه التقنية آمنة وبدون آثار جانبية على المدى الطويل لأنها تعتمد على حقن خلايا ذاتية من نفس المريض دون إضافة اي مواد او انزيمات وبالتالي لا يوجد أي خطورة من رفض الجسم للمواد المحقونة أو انتقال العدوى.

و قد أصبحت هذه التقنية الحديثة متاحة فى عيادة دبي باستخدام تقنية Lipogems و التى يتم استخدامها فى الولايات المتحدة و اوربا و تستخدم لعلاج الحالات البسيطة و المتوسطة من خشونة المفاصل.

يناسبك هذا العلاج الحديث اذا كانت خشونة المفاصل تحد من عملك اليومي العادي و النشاط البدني المعتاد. و كانت العلاجات التقليدية (مثل مضادات الالتهابات) لم تؤدي الى حدوث تحسن ملحوظ فى حالتك. و يشترط الا تكون الخشونة قد وصلت لمرحلة متأخرة تستلزم جراحة تركيب مفصل صناعي.

ولا تصلح هذه التقنية لمن :

لديه حاليا عدوى ميكروبية.

من يعاني من مرض مناعي.

او تعاطي أدوية مضادة للتجلط.

أو الإصابة باورام خبيثة.

المرضعات

ومن لديه مرض من امراض الدم.

ويستغرق العلاج بحقن الدهون فى الركبة حوالي ساعة واحدة أو أقل. كما يمكن استخدام هذا حقن الدهون بالتزامن مع اجراء جراحي آخر مثل منظار الركبة. يتطلب حقن المفصل بالدهون عادة تخدير موضعي فقط و بالتالي لا يحتاج المريض وقتا طويلا للتعافي و العودة لممارسة نشاطه.

يتم الحصول على الدهون البطن من خلال فتحة صغيرة جدا فى الجلد لا تتطلب عادة خياطتها بغرز.

يتم معالجة الدهون باستخدام جهاز Lipogems

ثم يتم حقن الدهون في المفصل المصاب

ويتم وضع رباط على موضع الحصول على دهون البطن و يتم ازالته بعد يومين. يمكن العودة التدريجية للنشاطات اليومية مع الحرص على عدم اجهاد المفصل المحقون خلال الاسابيع الستة الاولى لإعطاء أفضل فرصة للأنسجة للتكون و الشفاء. و عادة يبدأ المريض فى الشعور بالتحسن بعد 6 اسابيع من الحقن.

وتعد هذه التقنية و الجهاز الذى يتم استخدامه حاصل على موافقة هيئة الغذاء و الدواء الامريكية FDA و متوافق مع المواصفات الاوروبية CE

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