العلماء يؤكدون.. يمكن إيجاد بديل للفيتامينات الإصطناعية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة



تعتبر الفيتامينات والمعادن من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، ولا يمكن الاستغناء عنها، في هذا الخضم تساءل باحثون من جامعة "هارفرد" عما يمكنه أن يحل محلها، فاتضح أنه أمر بسيط للغاية، بشرط ان تتم معرفة المواد الغذائية التي يجب تناولها.

في هذا الخضم ، أكد الباحثون على أن التغذية يجب أن تكون مختلفة ومتنوعة حتى نتخلى عن تناول الفيتامينات، أي يجب أن يكون الغذاء متنوعا، ويحتوي على حاجة الجسم من الفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة لنشاطاته الحيوية..

لهذا الهدف، وضع الأطباء قائمة بالمواد الغذائية التي تحل محل الفيتامينات الاصطناعية بصورة كاملة، فمثلا لتخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب يجب تناول المواد الغذائية المحتوية على حمض الفوليك وفيتامينات مجموعة "B"، كما يجب التخلي عن تناول الغذاء غير الصحي، وتناول بدلا منه البطيخ بنوعيه والفراولة ومختلف أنواع الملفوف والفلفل والسبانخ والمكسرات والبيض وغيرها، وفق موقع "رامبلر"..

لذلك استنتج الأطباء منذ فترة أنه من الأفضل للجسم أن يحصل على ما يحتاجه من فيتامينات ومن العناصر الغذائية اللازمة من معادن وأملاح من الغذاء الذي يتناوله، وليس من الفيتامينات الاصطناعية التي يصعب على الجسم هضمها وامتصاصها..

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