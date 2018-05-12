"الدم الذهبي" لاسترالي ينقذ حياة أكثر من مليوني رضيع

أخبار الآن | كانبرا - استراليا ( وكالات )

أنقذ رجل أسترالي يدعى «جيمس هاريسون» ويبلغ من العمر 78 عاماً حياة حوالي 2 مليون طفل من خلال التبرع بدمه النادر آلاف المرات على مدى 60 عاماً.

ويمتلك جيمس أجساماً مضادة في بلازما دمه قادرة على إنقاذ حياة الأطفال الذين يعانون من مرض «ريزوس»، وهو شكل من أشكال فقر الدم الشديد.

ولُقِبَ هاريسون بـ «الرجل ذو الذراع الذهبية»، بعد أن ساعد آلاف الأمهات على إنجاب أطفال أصحاء من خلال دمه النادر، واعتاد على التبرع بالدم كل عدة أسابيع منذ أن كان بعمر 18 عاماً، وتبرع حتى الآن أكثر من 1000 مرة بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وتجدر الإشارة إلى السبب الذي جعل جيمس منكفئاً في محاولة إنقاذ الآخرين عن طريق التبرع بدمه، هو تعرضه لحادثة في طفولته، حيث احتاج للدم و قد حصل على 13 وحدة دم من أشخاص مجهولين ساهمت بإنقاذ حياته.

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مصدر الصورة : CNN.com