المشاوي ترفع ضغط الدم وتسبب السرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وفقا لدراسة منشورة في الدورية الطبية Circulation وجد الباحثون أن تناول اللحوم المشوية بشكل منتظم يزيد من ارتفاع ضغط الدم فوق القدر المرتبط عادة باستهلاك اللحوم. دراسة أخرى نُشرت في الدورية العلمية الصادرة عن المعهد الوطني الأميركي للسرطان، وجدت أن تناول كمية كبيرة من اللحم المشوي يزيد من خطر الوفاة بسبب المرض بنسبة 23٪، وبالنسبة للنساء اللواتي خضعن للتشخيص بالسرطان، يزيد خطر الوفاة من أي سبب إلى 31% إذا استمررن في تناول الكثير من اللحوم المشوية.

وتضاف هذه النتيجة إلى جانب الآثار الأخرى لتناول اللحوم على ارتفاع ضغط الدم، والتي وضعت في الاعتبار في إطار الدراسة، التي أجراها باحثون في قسم التغذية في كلية هارفارد للطب العام في بوسطن بولاية ماساتشوستس.

وجد الباحثون أن ضغط الدم لدى المشاركين في الدراسة زاد بسبب المركبات التي نتجت عند طهي اللحم على حرارة عالية أو على لهب المكشوف.

وإن هذه المركبات هي الأمينات العطرية غير المتجانسة، أو الأمينات غير المتجانسة (HAA). سبق أن تم ربط تلك المركبات والتسبب في الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطانات المعدة والمريء والرئة والبروستاتا، القولون والمستقيم ، البنكرياس فضلا عن زيادة كبيرة في خطر الموت من سرطان الثدي، ولكن آثارها على ارتفاع ضغط الدم كانت في السابق مجرد تخمينات.

إلا أن دراسة أخرى نُشرت في الدورية العلمية الصادرة عن المعهد الوطني الأميركي للسرطان، وجدت أن تناول كمية كبيرة من اللحم المشوي يزيد من خطر الوفاة بسبب المرض بنسبة 23٪، فيما يعد نسبة خطيرة للوفاة من أي مرض نتيجة لسبب واحد، وهو في هذه الحالة: تناول كميات مفرطة من اللحوم المشوية.

وبالنسبة للنساء اللواتي خضعن للتشخيص بالسرطان، يزيد خطر الوفاة من أي سبب إلى 31% إذا استمررن في تناول الكثير من اللحوم المشوية.

أمراض أخرى

ووجد بحث آخر أن هناك صلة بين كميات كبيرة من استهلاك اللحوم المطبوخة على درجات حرارة عالية وخطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي ومقاومة الإنسولين. وأن مرض الكبد الدهني لا يضعف فقط وظائف الكبد، ولكنه يسبب أيضا زيادة في الوزن ومشاكل في الجهاز الهضمي.

كما أن مقاومة الإنسولين هي حالة يستجيب فيها الجسم بشكل سيئ للإنسولين لتنظيم مستويات السكر في الدم، وتعد مقدمة للاصابة بمرض السكري.

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