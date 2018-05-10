هل تتسبب كريمات الوقاية من الشمس الإصابة بالسرطان؟

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

وجدت دراسة حديثة أن تخوفنا من أشعة الشمس، خاصة خلال فصل الصيف، هو تخوف مُبالَغ فيه، بعدما أظهرت النتائج أنها تفيد أكثر مما تضر وأنها تقدم لنا مجموعة فوائد صحية من بينها الوقاية من السرطان، على عكس الفكرة المأخوذة عنها.



وفجَّرت الدراسة مفاجأة مثيرة أخرى مفادها أن الكريمات الواقية من الشمس قد تكون هي المسؤولة عن الإصابة بسرطان الجلد وليس الشمس، حيث تبين أن الأطفال والبالغين الذين يستخدمون تلك الكريمات، على أمل الحماية من ضربات الشمس، يغرقون أنفسهم بذلك في حمام من المواد الكيميائية السامة والمعرقلة للهرمونات.

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