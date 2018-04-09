لماذا تحارب أجسامنا الحمية الغذائية وتتمسك بالدهون؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ميرور)

أشارعلماء بريطانيون الى أن الكثيرين لا يتمكنون من النجاح في فقدان الوزن على الرغم من الجهود المبذولة و ذلك لا يتعلق بالإرادة الضعيفة بل بالحقيقة أن الجسم يتمسك بالدهون، ويقاوم بذلك فقدان الوزن ويحارب لفترة طويلة تقييد السعرات الحرارية من خلال إرسال إشارات إلى الدماغ تؤدي إلى الرغبة الشديدة في الطعام، ما يجعل الحمية الغذائية عرضة للفشل، إذ يريد الجسم الذي أصبح سمينا أن يبقى على حاله، ويحارب محاولات فقدان الوزن.

إحدى الدراسات أظهرت أن عدد الذين يتبعون نظاما غذائيا صحيا قد انخفض منذ عام 1988، وربما يرجع ذلك إلى عدم استجابة الجسم لنمط الحياة الصحي وتقييد السعرات الحرارية.

وعلى الرغم من أنه لا توجد حلول سريعة للتخلص من الوزن الزائد، إلا أن هناك بعض الحلول على المدى الطويل، وذلك بتدريب الأسر لأطفالهم على اتباع عادات غذائية جيدة وتشجيعهم على اللعب والرياضة، خاصة مع تنامي أنماط الحياة غير الصحية بسبب أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، فضلا عن الإجهاد وقلة النوم التي تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

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