اضطرابات النوم تهددك بالسكري والسرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت الجمعية الألمانية للطب الباطني إن اضطرابات النوم الشديدة والمستمرة تضر بالصحة، حيث يرفع اختلال إيقاع النوم والاستيقاظ خطر الإصابة بأمراض الأيض مثل السكري، وكذلك الأمراض السرطانية.

كما أن اضطرابات النوم تمهد الطريق للإصابة بالاكتئاب وألزهايمر والفُصام.

وأوضحت الجمعية أن التبديل بين النهار والليل له تأثير على درجة الحرارة وإفراز الهرمونات، وكذلك نشاط الخلايا المناعية.

ونصحت الجمعية استشارة طبيب في حال استمرت اضطرابات النوم مدة طويلةً، حيث تساعد الأدوية على ضبط مستويات هرمونات الكورتيزول والميلاتونين، واللذان يؤثران بالسلب على جودة النوم في حال تعرضهما للاختلال.

كما يمكن مواجهة اضطرابات النوم بفضل العلاج بالضوء والالتزام بمواعيد ثابتة لممارسة الأنشطة وتناول الطعام.



اقرأ أيضا:

أبحاث تكشف عن مكون في معجون الأسنان قد يكافح الملاريا