خلايا الذاكرة تستمر بالنمو لدى كبار السن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

أكدت نتائج أبحاث ودراسات جديدة أن إنتاج الخلايا العصبية بمخ الكبير لا يتوقف مع تقدم العمر ولكنه يظل مستمرا كما هو بنفس مستواه عند الشباب تماما.



فعادة ما يعرف بأن الخلايا العصبية في الدماغ والمسؤولة عن الذاكرة تتوقف عن النمو بعد مرحلة المراهقة، مزيد من التفاصيل في سياقِ تقريرِ الزميل عبدالكريم جلمود ..

نظرية قديمة يمتد عمرها إلى عقود سابقة من السنين، تقول بإن انتاج الخلايا العصبية الجديدة بالدماغ يتوقف عند البالغين بعد النضج.



لكن دراسة حديثة أكدت أن كبار السن ينتجون أكبر عدد من خلايا المخ الجديدة كالمراهقين تماما، وهي نتيجة تتعارض مع كل النظريات السابقة.

ويكمن الفرق بينهما فقط في توظيفها أو عدم توظيفها.

الباحثون وجدوا أن الرجال والنساء الأصحاء يواصلون إنتاج خلايا عصبية جديدة طوال الحياة، مما يشير إلى أن كبار السن يبقون أكثر تمكنا من المعرفة النفسية والعاطفية مما كان يعتقد في السابق.



حيث كان من المعتقد أن أدمغة البالغين تكون سريعة الاستثارة وعاجزة عن تكوين خلايا جديدة، وأن الروابط البينية في خلايا المخ تتدمر في المراحل الأولى لمرض الزهايمر، إلا أن الدراسة خلصت إلى أن كبار السن استمروا في انتاج الخلايا العصبية الجديدة في منطقة قرن آمون، وهي الجزء من المخ المعني بالذاكرة والعاطفة والادراك بمعدل مماثل لما يحدث عند الشباب.

غير أن الباحثين حذروا من أن هذه الخلايا العصبية الجديدة قد تكون أقل ميولا إلى إقامة ترابطات عند الكبار، بسبب حالة الأوعية الدموية التي تتراجع مع التقدم بالسن.



الدراسة التي اعتبرها علماء آخرون مهمة وواعدة من الممكن أن تكون مفيدة في تطوير علاجات جديدة للظروف العصبية مثل مرض الزهايمر.



وقد تنعش الآمال في التوصل إلى سبيل للحد من تدهور القدرات الذهنية لدى كبار السن.





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