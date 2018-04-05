إنتبهوا.. فالمدخنون أكثر عرضة لزيادة الوزن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

اذا كنت من المدخنين.. انتبه.. ليس فقط على صحتك وإنما على وزنك أيضا .... فقد كشفت دراسة أميركية أن المدخنين أكثر عرضة لزيادة الوزن مقارنة بأولئك الذين لا يدخنون ، فهم يستهلكون يوميا مئتي سعرةٍ حرارية أكثر، وهو ما يخالف الاعتقاد السائد لدى كثيرين بأن التدخين يخفض الوزن .



وبينت النتائج بأن المدخنين لا يلتزمون غالبا بالتوصيات الغذائية والصحية المقدَمة إليهم، كضرورة تناول الخضراوات والفاكهة ، كما أنهم لا يقومون بتنويع خيارات الطعام ، وتقل عندهم احتمالات تناول وجبات غذائية متوازنة ، ولا يكترثون باتباعهم نمط حياة صحي.

وأشارت الدارسة، التي أجرتها جامعتي "ييل" و"فيرفيلد" الأميركيتين، ونشرت نتائجها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن الأشخاص الذين يدخنون يأكلون كميات أقل مقارنة بغيرهم، إلا أنهم يستهلكون طعاما غير صحيا.

وقارن الباحثون بين تعداد السعرات الحرارية، التي يستهلكها 5293 شخص، ووجدوا أن المدخنين بشكل يومي يتناولون 200 سعرة حرارية أكثر من غير المدخنين، وبمعدل 2.02 سعرة حرارية لكل غرام، بينما يصل استهلاك غير المدخنين لـ1.79 سعرة حرارية لكل غرام من الطعام.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن جاكلين فيرناريلي من جامعة "فيرفيلد"، والتي أشرفت على الدراسة قولها: "يعتمد المدخنون على حميات غذائية كثيفة الطاقة، أي أنهم يستهلكون كميات أقل من الطعام يحتوي على سعرات حرارية عالية، بينما يميل غير المدخنين إلى استهلاك كميات أكبر من الطعام يحتوي على سعرات حرارية أقل".

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