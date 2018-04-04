"هاشيموتو" مرض يهاجم الجهاز المناعي.. جيجي حديد ضحيته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



مرض لا يكاد اغلبنا سمع به من قبل..او قابل شخصا ما مصاب به..يخرج هذا المرض على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة واقترن بالتحديد بعارضة الازياء العالمية من اوصل فلسطينية جيجي حديد..ولعله اكتسب شهرة ان صحة التعبير من شهرة هذه العارضة..



إذ عقب تعرضها لكثير من الانتقادات بسبب فقدانها للوزن، كشفت جيجي حديد، أنها تعاني من مرض مزمن منذ سنوات، وهو مرض يسمى «هاشيموتو» أي الالتهاب المزمن للغدة الدرقية، الذي تقول عنه الدراسات الطبية انه شائع كثيرًا عند السيدات.



اصل المرض من اليابان عندما اصيب به مريض اسمه هاشيموتو وانطلاقا من ذلك دأبت الابحاث العلمية لايجاد العلاج له الذي بات متوفرا خصوصا و ان اي اهمال في العلاج قد يؤدي الى مضاعفات مرضية اخرى . ماهو هذا المرض؟ ماهي اعراضه؟ كيف يمكن الكشف عنه للحد من تداعياته الصحية ؟

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