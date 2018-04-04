ماذا تعرف عن 'الباستا' ودورها في خسارة الوزن؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



في خبر سار لعشاق الباستا ذكرت الكاتبة جين كلينتون في مقال لها في صحيفة "آي" اللندنية، اليوم الأربعاء أن الباستا تساعد على خسارة الوزن، مشيرة ألى أن "المعكرونة أو الباستا التي تعد من أكبر أعداء الراغبين في خسارة وزنهم الزائد إلا أنها قد تكون جزءاً من نظامهم الغذائي لمساعدتهم حتى في تحقيق ما يبتغونه".

وأضافت أن تحليلاً أجراه باحثون كنديون لنحو 30 دراسة توصل إلى نتيجة مفادها أن الباستا تسبب زيادة في الوزن إلا أن تناول نصف كوب من الباستا 3 مرات أسبوعياً يساعد على خسارة نصف كيلوغرام على مدى ثلاثة شهور.

ونقلت عن جون سيفينفيبير، الباحث في مستشفى سانت مايكل في تورنتو "نستطيع القول ببعض الثقة بأن الباستا لا تؤدي لزيادة الوزن عندما تستهلك من خلال حمية صحية"، مضيفاً أنه أكد أن تناول حصص مدروسة من الباستا أمر ضروري.

أقرأ أيضا:

إليك طريقة عمل بلح البحر مع "فيتوتشيني" سريع التحضير (صور)







