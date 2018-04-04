دراسة: قلة الطعام تؤخر أعراض الشيخوخة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

أكدت دراسة حديثة الآثار المفيدة للتقليلِ من تناولِ السعراتِ الحرارية على مدى تقدمِ شيخوخة الشخص.

وأوضحت الدراسة أن التقليلَ من السعرات الحرارية لا يؤثرُ على الوزنِ فحسب، وإنما ينطوي كذلكَ على فوائد تؤثرُ إيجابيا على الشيخوخة وربما حتى على الأمراضِ العصبية المرتبطة بها .

“قلة الأكل تطيل العمر”، حكمة لاطالما ظلت منذ وقت طويل شائعة بين الناس حتى وصلت إلى حد ثبوتها علميا وطبيا .

إذ أوضحت دراسة طبية حديثة أن تخفيض عدد السعرات الحرارية في الغذاء يساهم بشكل غير متوقع في إطالة العمر.. وتأخر ظهور الشيخوخة.

ووجدت الدراسة، التي شملت أشخاصا قاموا بتخفيض عدد السعرات الحرارية أقوى دليل حتى الآن على أن مثل هذا التقييد الغذائي يمكن أن يبطئ عملية الأيض، التي تتسبب بالتقدم في العمر.

الدراسة التي أعدها مركز البحوث الطبية الحيوية بنينجتون في لويزيانا الأمريكية استنتجت أنه كلما أسرع الجسم في استقلاب الأوكسجين والحصول على الطاقة من خلال استهلاك السعرات الحرارية تقلصت فترة حياة هذا الجسم أكثر، إذ من شأن ذلك أن يُتلف الحمض النووي والدهون والبروتينات، وبالتالي يسرع الشيخوخة.

وفي إطار هذه الدراسة، اختار فريق الدراسة مجموعة من البالغين الأصحاء غير البدينين لاختبار فرضية مفادها أن استهلاك الطاقة ووسطاءها من الهرمونات يتقلص إذا أخضع الإنسان لغذاء بسعرات حرارية أقل لمدة عامين.

وتكونت المجموعة محل البحث من 53 شخصا من الجنسين تتراوح أعمارهم بين عشرين وخمسين عامًا وقام الباحثون بتوزيعهم بشكل عشوائي إلى مجموعتين، تكونت الأولى من 34 شخصًا أخضعوا لقيود في كمية السعرات الحرارية التي يستهلكونها بينما ترك للباقين حرية اختيار الأكل الذي يروق لهم دون شرط ولا قيد.

وبعد عامين، تبين أن الحد من السعرات الحرارية بلغ حوالي 15% بالمجموعة الأولى مع فقدان في الوزن لما يقرب من تسعة كيلوغرامات، بينما بلغ متوسط زيادة وزن أفراد المجموعة الثانية 1.8 كلغم.

ودفعت هذه النتائج الباحثين إلى الاستنتاج أن هذه الدراسة قدمت دليلا جديدا على تباطؤ استقلابي مستمر يصحبه ضغط أكسدة مخفض، الأمر الذي يسير باتجاه نظريات إيقاع الحياة وأضرار الأكسدة على الشيخوخة لدى الثدييات.

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