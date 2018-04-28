مصابيح "الليد" تضاعف خطر الإصابة بالسرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



حذرت دراسة إسبانية بريطانية جديدة، من أن الجيلَ المتطور من أضواءِ الشوارع في بريطانيا، يضاعفُ خطرَ الإصابةِ بالأورام، وذكرت صحيفة تليجراف البريطانية نقلا عن جامعة إكستر، ومعهد برشلونة للصحة العالمية، أنهُ يجبُ الحدُ من مصابيحِ "الليد" قويةِ الإضاءة.



وأوضحَ العلماء أنهم لم يستطيعوا إثباتَ وجودِ علاقةٍ سببية، لكنهم يعتقدونَ أن الضوء الأزرق المنبعثَ من هذهِ المصابيح، قد يؤدي إلى تعطيلِ إيقاعِ الجسمِ اليومي، الذي يؤثرُ بدورهِ على مستوياتِ هرمون الميلاتونين، وكشفوا أن النتائج التي توصلوا إليها قد تشير أيضا إلى أن الاستخدام الليلي للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، التي تصدر أيضا الضوء الأزرق، قد تكون سببا في تطور السرطان.

وتحولت مئات الآلاف من أضواء الشوارع حتى الآن إلى هذه المصابيح، والتي تعد أرخص في تشغيلها، وتؤدي إلى انخفاض الانبعاثات، ومع ذلك، فإنه بعد إجراء التحليلات لأكثر من ٤ آلاف شخص، يعيشون في ١١ منطقة منفصلة من إسبانيا لوحظ وجود صلة بين التعرض الكثيف لهذه الإضاءة، ومضاعفة خطر الإصابة.



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