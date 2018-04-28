دراسة: الثوم يقلل خطر الإصابة بالسرطان والقلب والسكري

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

خلصت نتائجُ دراسةٍ حديثة الى أن استهلاكَ الثوم يُقلصُ احتمالَ الإصابةِ بأمراض السرطان والقلب والنوع الثاني من السكري. وبحسبِ ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن للثوم عدةُ منافع صحية بفضلِ احتوائهِ على مواد عدة مثلَ مركبات الكبريت. كما وجدَ الباحثون أن الثوم يعملُ على خفضِ ضغطِ الدم كما أنهُ يضمُ في الوقت نفسه مكونات مضادة للسرطان.

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة نوتنغهام، أن استهلاك الثوم يقلص احتمال الإصابة بأمراض السرطان والقلب والنوع الثاني من السكري. وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن للثوم عدة منافع صحية بفضل احتوائه على مواد عدة مثل مركبات الكبريت.

لكن الدراسة توضح أنها لا تدري ما الطريقة المثلى لتناول الثوم، بسبب عجز الطب عن تفسير الطريقة التي يقوم بها الجسم بعملية التمثيل الغذائي للثوم. ووجد الباحثون أن الثوم يعمل على خفض ضغط الدم كما أنه يضم في الوقت نفسه مكونات مضادة للسرطان. تبعا لذلك، فإن الطريقة التي يأكل بها الناس الثوم هي التي تحدد ما إذا كانوا سيستفيدون منها صحيا أم لا، ويوضح الدكتور بيتر روز، وهو أحد المشاركين في الدراسة، أن المنافع المذكورة لا تعني أن الثوم يمنح حصانة كبرى ضد الأمراض، فهو يقلل الخطر فقط ولا يلغيه بشكل نهائي..

اقرأ أيضا:



تعرف على أهم الأمراض التي يعالجها الثوم..





