انسوا رائحته... البصل أكثر الاغذية جلبا للسعادة

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تصدر البصل قائمة المأكولات الأكثر جلبا للسعادة، وفق دراسة بريطانية حديثة، يليه الجزر والفول والموز والبطاطا وأجريت الدراسة، حسب صحيفة «ديلى إكسبريس»، على 100 سلعة غذائية، إذ تصدر البصل رغبات المبحوثين، كالشوكولا والبطاطس والكعك، ما يبدد الأسطورة القائلة إن الشوكولا سر السعادة.

وكشف بحث طبي جديد أجراه علماء في سويسرا، عن مركب طبيعي في البصل فعال في تقوية العظام وتقليل خطر إصابتها بالترقق والهشاشة.

وقال باحثون في جامعة بيرن، إن هذا المركب أثبت فعاليته في تقليل الخسارة العظمية عند استخدامه على خلايا العظم المستخلصة من الفئران المخبرية، ما يدل على أن تناول البصل باستمرار يمنع هشاشة العظام، خصوصاً عند السيدات المسنات الأكثر عرضة للإصابة.

هذا وتؤكد أغلب الدراسات أن البصل يحتوي على جميع المعادن والفيتامينات المطلوبة لجسم الإنسان، ويساعد في زيادة مناعة الجسم، كما أنه يساعد في الهضم وأيضا في تجديد شباب بشرتنا.

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