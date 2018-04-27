دراسة عالمية تتوصل إلى 44 سببًا جينيًا للاكتئاب الشديد‎

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

في دراسة هي الأكبر من نوعها، توصّل علماء دوليون إلى 44 من المتغيرات الجينية، التي قد تزيد من مخاطر الإصابة بالاكتئاب الشديد، وقالوا إن كل البشر يحملون بعضًا منها على الأقل.

وخلص العلماء أيضًا إلى أن الأساس الجيني للاكتئاب هو نفسه أساس اضطرابات نفسية أخرى مثل الفصام.

وقال العلماء، إن النتائج الجديدة قد تساعد في تفسير سبب عدم استجابة البعض لمضادات الاكتئاب وتحسن حالاتهم، كما قد تمهد الطريق أمام أدوية جديدة.

ويؤثر الاكتئاب الشديد على حوالي 14% من سكان العالم، وهو أكبر مسبب للعجز على المدى البعيد. لكن حوالي نصف مرضى الاكتئاب فقط يستجيبون جيدًا للعلاجات الموجودة.

وقال الباحث جيروم برين، الذي عمل مع فريق البحث وهو من جامعة كينجز كوليدج في لندن إن “المتغيرات الجينية الجديدة المكتشفة يمكن أن تبث الحياة في علاج الاكتئاب من خلال فتح الباب أمام وسائل لاكتشاف علاجات جديدة أفضل”.

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