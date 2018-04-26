دراسة: تناول الكافيين قد يؤدي إلى إنجاب "أطفال بدناء"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

تشير دراسة نرويجية جديدة إلى أن النساء الحوامل اللواتي يحتسين كثيرا من القهوة وغيرِّها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين ربما يكن أكثر عرضة لإنجاب أطفال زائدي الوزن.

وذكر الباحثون أن بعض الدراسات على الحيوانات تشير أيضا إلى أن استهلاك الكافيين قد يسهم في زيادة الوزن المفرطة عن طريق تغيير التحكم في الشهية لدى الطفل أو التأثير في مناطق الدماغ التي تلعب دورا في تنظيم النمو والتمثيل الغذائي ، لذا يوصي الباحثون بتقليص تناول الكافيين خلال مدة الحمل إلى أقل من 200 مليغرام يوميا.

وفحص الباحثون بيانات عن تناول الكافيين من نحو 51 ألف أم ومدى زيادة وزن أطفالهن خلال فترة الطفولة.

وكشفت الدراسة أنه بالمقارنة مع النساء اللواتي تناولن أقل من 50 مليغراما من الكافيين (أقل من نصف كوب من القهوة) يوميا خلال الحمل فإن اللواتي كان متوسط تناولهن للكافيين ما بين 50 و199مليغراما (من نحو نصف كوب إلى كوبين كبيرين من القهوة) يوميا كن أكثر عرضة بنسبة 15 في المئة لأن ينجبن أطفالا وزنهم زائد بشكل مفرط بحلول العام الأول.

وارتفع معدل زيادة وزن الأطفال مع زيادة معدل استهلاك النساء للكافيين. وبين النساء اللواتي يتناولن ما بين 200 و 299 مليغراما من الكافيين يوميا خلال الحمل كان الأطفال أكثر عرضة لزيادة الوزن بشكل مفرط بواقع 22 في المئة.

وبين النساء اللواتي يصل معدل استهلاكهن للكافيين يوميا إلى300 مليغرام على الأقل كان الأطفال أكثر عرضة لزيادة كبيرة في الوزن بنسبة 45 في المئة.

وقالت كبيرة الباحثين إليني بابادوبلو من المعهد النرويجي للصحة العامة "زيادة تناول الأمهات للكافيين خلال الحمل مرتبط بزيادة مفرطة في النمو خلال الطفولة وتصل إلى البدانة في مرحلة لاحقة".

وقالت بابادوبلو "من المهم أن تدرك الحوامل أن الكافيين لا يأتي من القهوة فقط، لكن مشروبات الصودا (مثل مشروبات الكولا ومشروبات الطاقة) يمكن أن تساهم بكميات كبيرة من الكافيين".

وأظهرت دراسات سابقة أن الكافيين يمر بسرعة عبر المشيمة وقد ارتبط بزيادة مخاطر الإجهاض والحد من نمو الجنين.

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