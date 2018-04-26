تفاديا للتسمم.. إليك الطريقة الصحيحة للإحتفاظ بالأرز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هناك مخاطر خفية داخل المطبخ في كل منزل، والأرز الذي يعتبر عنصراً أساساً لكثير من وجبات الطعام لدينا قد يكون أحد هذه المخاطر لكننا لا ندرك ذلك.

لذا عليك الحذر ليس فقط من مطبخك بل من المطاعم المفضلة لديك، فالطعام الموجود في هذه المطاعم أو فيما تبقى من وجبة عشائك المفضلة في الليلة السابقة قد يكون أكثر سمية مما تعتقد.



الأرز المتبقي قد يتحول في أي لحظة إلى سمّ مؤذٍ وستكون عرضة للتسمم الغذائي وهذا التسمم لا علاقة له بالطريقة التي يعاد فيها تسخين الأرز بل في طريقة التخزين بعد طهيه لأول مرّة.

فالأرز غير المطبوخ جيداً يُنتج خلايا قادرة على التكاثر بسرعة تسمى" Bacillus cereus" وهي التي قد تسبب تسمماً غذائياً لأنها تبقى على حبات الأرز حتى من بعد إعادة طهيه مرّة أخرى لحين أن ينضج.

إنما المشكلة الحقيقية تكمن عندما يترك الأرز في درجة حرارة الغرفة بعد طهيه مباشرة، هذا الأمر سيسهل تكاثر الجراثيم ونمو البكتيريا ما قد يسبب تسمماً عند تناول بقايا الطعام في اليوم التالي.



إذاً وبكل بسلطة، كلما كان الأرز خارج الثلاجة لمدة أطول بعد طهيه كلما ازدادت احتمالية تسببه بالتسمم الغذائي، لذا توصي خدمة الصحة الوطنية البريطانية بعدم ترك الأرز المطبوخ في الحرارة الخارجية لمدة تزيد عن ساعة.

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