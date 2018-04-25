الصحة العالمية تدعو إلى مواصلة الجهود لمكافحة الملاريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

تحتفي منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للملاريا 2018 تحت شعار "مستعدون لدحر الملاريا"، لتسليط الضوء على الحاجة إلى حشد الالتزام السياسي المستمر للوقاية من الملاريا ومكافحتها، كما تسلط الضوء على التقدم الملحوظ الذي تحقق في معالجة أحد أقدم أمراض البشرية.

ولا يزال المرض يقتل ما يقدر بنحو 400 ألف شخص على مستوى العالم معظمهم أطفال دون سن الخامسة في إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى.

في اليوم العالمي للتوعية بمرض الملاريا، دعت منظمة الصحة العالمية جميع الأطراف المعنية إلى أن يكونوا مستعدين للقضاء على المرض الذي يعد أكثر الأمراض فتكا ويصيب الملايين من البشر، ويودي بالكثير من الأرواح سنويا.

ويستوطن المرض حاليا أكثر من 100 بلد، ويحدث آلاف الوفيات كل سنة، حيث تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن الملاريا مرض شائع تسببه الطفيليات التي تنتقل إلى البشر من خلال لدغات إناث البعوض الحاملة لها.

ويتزامن اليوم العالمي للملاريا هذا العام مع أنشطة الاحتفال بالذكرى السبعين لإنشاء منظمة الصحة العالمية، والتي حرصت خلال العقود السبعة الماضية إلى تقديم الدعم للبلدان لمكافحة المرض.



موضوع هذا العام يركز على الاستعداد لدحر الملاريا ويؤكد على الطاقة الجماعية للمجتمع العالمي المعني بالملاريا للإلتزام بالإلتفاف حول الهدف المشترك المتمثل في تحقيق عالم خال من هذا المرض.

ووفقا للتقارير الأخيرة الخاصة بالمرض، ازدادت حالات الإصابة بالملاريا إلى 216 مليون حالة في عام 2016، بعد أن كانت 211 مليون حالة في عام 2015، وقدرت عدد الوفيات بهذا المرض حوالي 500 آلاف شخص في عام 2016.

ويكون الأطفال دون سن الخامسة معرضين بشكل خاص للعدوى والمرض والوفاة، في المناطق التى يرتفع فيها معدل انتقال الملاريا، ويحدث أكثر من ثلثي إجمالي الوفيات الناجمة عن المرض في أوساط هذه الفئة العمرية، حيث يودي بحياة طفل كل دقيقتين.

منظمة الصحة العالمية أوصت بمجموعة من طرق الوقاية المجربة، إلى جانب التشخيص والعلاج, منها رش الحوائط داخل المباني بمبيدات الحشرات، وتوفير الأدوية الوقائية للفئات الأكثر ضعفا مثل الحوامل والأطفال والرضع، إلى جانب تجديد دعوتها للقيام بالمزيد من الاستثمارات لتوسيع نطاق التغطية بالأدوات المجربة للوقاية من الملاريا وتشخيصها وعلاجها.

معنا من الرياض الدكتور محمد الزهراني استشاري نواقل الامراض ومدير برنامج المالاريا بوزارة الصحة السعودية

اقرأ أيضا:

إذا رأيت طفلك يجلس بهذه الطريقة.. امنعه على الفور