قرص مثير يجعل دم الإنسان ساما وقاتلا للبعوض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة-(صحف)

من المؤكد انك سئمت من ايجاد حلّ مناسب للتخلص من البعوض في منزلك.. اكتشافٌ جديدة يضعُ حدا لهذهِ الحشرة المزعجة !

توصلت دراسة جديدة إلى أن قرصا "مثيرا" يمكنُ أن يجعلَ دمَ الإنسان مقاوما للبعوض وقادرا على قتله.

واكتشف العلماء أن البعوض الناقل للأمراض، ماتَ بعدَ التعرض ِلدماءِ البشر المزودة بجرعاتٍ فائقة من الإيفيرمكتين وهو دواءٌ يستخدمُ لعلاجِ الطفيليات.

واستمرت الآثار القاتلة للبعوض في الدم مدة شهر كامل بعد إعطاء المرضى الدواء الذي يُستخدم بالفعل لعلاج الجرب. ويأمل العلماء الآن أن يتم استخدام هذا الدواء لمكافحة الملاريا، وربما أمراض أخرى ينقلها البعوض.

وقام العلماء، الذين ضموا فريقا من معهد البحوث الطبية الكينية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بتقسيم 139 متطوعا من كينيا التي تشهد أكثر من 6 ملايين إصابة بالملاريا سنويا، إلى 3 مجموعات. وتم اختيار مرضى الملاريا عشوائيا لإعطائهم جرعات 600 ملغ/ كلغ أو 300 ملغ/ كلغ من الإيفيرمكتين لمدة 3 أيام، أو دواء وهميا.

وكشفت الدراسة التي نُشرت في مجلة "Lancet" للأمراض المعدية، أن الجرعتين كانتا سامتين بالنسبة للبعوض، مع استمرار التأثير السام لمدة تصل إلى 28 يوما. وعُرضت النتائج الأولية للدراسة الجديدة في اجتماع مجموعة مراجعة الأدلة لمنظمة الصحة العالمية.

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