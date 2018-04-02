عقار جديد يدمر 97% من الأورام السرطانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة-(صحف)

أثبت عقارٌ جديد نجاحًا ساحقًا للقضاءِ على السرطان بعد تجربته علی الفئران، وأصبح جاهزًا لتجربته على البشر بحسب ما قال علماءٌ من جامعةِ ستانفورد الامريكية .

واضاف العلماء ان العقارَ الجديد عالج 97% من الأورامِ السرطانية لدى الفئران، ومن المقررِ تَجرُبتهُ على معظمِ أنواعِ الأورامِ التي تصيبُ البشر بدرجاتٍ متفاوتة. وسطَ آمالٍ بأن يحققَ نسبَ النجاحِ نفسها.

وبخلاف الأدوية المعتادة، التي تخلق مناعة مستمرة، فإن العقار الجديد الذي يؤخذ عن طريق الحقن، يحمل نوعين من الأدوية المحفزة للجهاز المناعي، حيث ينشط الدواءان الخلايا المناعية T، المهمة لمحاربة الخلايا السرطانية ووقف نموها.

ويصنف العقار الجديد بين العقاقير المناعية، التي تعد نمط علاج يستخدم مناعة المريض الذاتية لمكافحة السرطان، وإلى جانبه سيتلقى المرضى العلاج الإشعاعي أيضًا.

وتشمل التجربة على البشر في مدرسة الطب بجامعة "ستانفورد"، 35 مريضًا، ونشر قائد الدراسة البروفيسور رونالد ليفي، أستاذ الأورام بجامعة ستانفورد، وزميلته إيديت سجيف بارفي أستاذة الأورام بالجامعة نفسها، نتائج تجاربهما على الفئران في يناير الماضي.



وتوقع قائد الدراسة أن يطرح العقار خلال عام أو عامين، في حال نجحت تجاربه على البشر، حيث تم اعتماد الدواء بعد التأكد من سلامته على البشر، علمًا بأن له آثارًا جانبية بسيطة لا تتعدى ارتفاع درجة الحرارة وبعض الألم في موضع الحقن، فيما تستهدف التجربة اختبار مزج هذا الدواء مع دواء غيره في جسد الإنسان..

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