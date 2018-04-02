دراسة بريطانية: الشوكولا تضر بالصحة والبيئة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة بيئية جديدة في بريطانيا أن إنتاجَ لوحٍ واحدٍ من الشوكولا، قد يكونُ ضاراً بالبيئة فضلاً عن أضرارهِ الصحيةِ أيضاً.

وتشيرُ الأرقام إلى أن انتاجَ الشوكولا في بريطانيا يصدرُ 2.3 طن من الغازات الدفيئة سنوياً، فيما يقدرُ أن اللوحَ الواحد من الشوكولا يستهلكُ قرابة 1000 لترٍ من الماء.

وارتكزت الدراسة على العناصر الأساسية لإنتاج الشوكولا، إلى جانب آثار النقل، والتصنيع، والتغليف والتوزيع، والفضلات الصناعية.

وحسب دراسة أجرتها جامعة مانشستر في بريطانيا، ومن المقرر نشرها في عدد الشهر الحالي من " مجلةالأبحاث على الطعام الدولية"، فإن العينات تركزت على 3 أنواع من الشوكولا التي تحتل 90% من استهلاك الأسواق البريطانية من هذه المادة، بينها الشوكولا بالحليب، الشوكولا بالأكياس، والشوكولا المغلفة بشكل منفرد، وذلك بالإضافة إلى ورق الألمنيوم الذي يُغلف هذا النوع من الحلويات، الذي يسبب بدوره أضراراً إضافية بالبيئة.

وتعد الجامعة أن التقرير يهدف إلى توجيه المصانع والشركات لإدخال تعديلات لازمة لطريقة الإنتاج، للتقليص من التأثير السلبي لتصنيع وإنتاج الشوكولا.

اقرأ أيضا:

أسوأ الوظائف على الصحة