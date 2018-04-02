العالم يحتفي باليوم العالمي لمرضى التوحد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة-(غرفة الاخبار)

يتذكرُ العالم في الثاني من أبريل/ نيسان من كلِ عام الذينَ يعانونَ من اضطراباتِ التوحد لتشجيعِ الدول الأعضاء في منظمةِ الأمم المتحدة على اتخاذِ الإجراءاتِ الكفيلة بزيادةِ الوعي بهم.

عربياً، هناك تحركاتٌ لزيادةِ الاهتمام بهذهِ الشريحة. ففي الإمارات تنظمُ وزارةُ تنميةِ المجتمع طيلة هذا الشهر برامجَ وفعاليات قالت مديرةُ إدارةِ رعايةِ وتأهيلِ أصحاب الهمم إنها ستقامُ تحتَ شعار «لنتوحد من أجل التوحد».

وأضافت أن العالمَ يتفقُ حولَ أهميةِ التوعيةِ بهذا الاضطراب، وتمكينِ الأشخاصِ من ذوي التوحد من المشاركةِ الفاعلة في مجتمعاتهم، والسعي نحوَ الاعتراف بحقوقهم المدنية والدستورية كاملة، وبشكلٍ خاص حقُهُم في التعليمِ والتوظيف، ومواجهةِ تحدياتِ التهميش التي قد يتعرضونَ لها في الكثيرِ من المجتمعات.

للحديث اكثر حول هذا الموضوع تنضم الينا في الاستديو اختصاصية السلوك وعلم النفس ميرنا لاذقاني

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