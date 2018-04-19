اختراع ثوري.. يزيد كفاءة عمليات زراعة الكبد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

باحثون من جامعة "أكسفورد"، طوروا جهازا يضخ الدم الغني بالأوكسجين والمغذيات إلى الكبد، بعد إزالته من جسم المتبرع، بحيث يبقيه حيا، لفترة تصل إلى 24 ساعة.

وتساهم هذه الطريقة بحسب ما نقلت مجلة Nature

في الإبقاء على العضو المتبرع به، بنفس درجة حرارة الجسم، وذلك بخلاف الطريقة المتبعة حاليا عند نقل الأعضاء للزراعة، والتي تقوم على وضعها في الثلج.

ووجدت الدراسة التي أجرتها جامعة "أكسفورد"، وشملت 220 عملية زراعة كبد، أن الاعتماد على هذه الآلة، قد زاد من عدد الأكباد المناسبة للزراعة، وذلك بالمحافظة عليها سليمة لفترة أطول، كما قلل من احتمالات إصابتها بأي أضرار.

يشرح البروفيسور كونستانتين كوسيوس: "التخزين البارد التقليدي للأعضاء ، لا يعمل الجهاز أثناء الحفظ ، لذلك لديناالفرصة لاختبار الجهاز وتقدير وظيفته خلال فترة الحفظ.

قللت هذه الطريقة من الأعراض السلبية للأعضاء المزروعة بنسبة 50 في المائة، كما خفضت من نسبة الأعضاء المعرضة للتلف بنسبة 50 في المائة، وبالتالي قابلية نسبة 20 في المائة من الأكباد للزراعة.

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