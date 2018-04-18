المعكرونة تساعد على التخسيس وإنقاص الوزن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

هل أنت من المهتمين بخسارة الوزن أو عدم اكتساب وزن زائد؟ يقول باحثون إن الباستا ليست من الأطعمة ذات الكربوهيدرات الضارة التي يجب الامتناع عنها.

وعلى الرغم من أن الباستا تصنع من الحبوب المكررة، إلا أن الباحثين قالوا إنها ذات مؤشر غلايسيمي منخفض، أي أنها تطلق الغلوكوز في الدم تدريجاً وليس بسرعة.

ويقيس المؤشر الغلايسيمي الفترة التي يستغرقها ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام.

وحلل الباحثون بيانات 32 تجربة سابقة قارنت تناول الباستا، في إطار نظام غذائي يعتمد على أطعمة أخرى ذات مؤشر غلايسيمي منخفض، مقابل نظام غذائي خالٍ من الباستا ويعتمد على أطعمة ذات مؤشر غلايسيمي مرتفع.

وخلص الباحثون إلى أن المشاركين فقدوا مزيداً من الوزن عند اتباع نظام غذائي قائم على أطعمة ذات مؤشر غلايسيمي منخفض، وأن الباستا لا تسبب زيادة الوزن أو زيادة دهون الجسم.

وقال جون سيفنبايبر وهو خبير تغذية في جامعة تورونتو: "شهدنا هجوماً حقيقياً على الكربوهيدرات خصوصاً مع كثير من الأغذية الأساسية مثل الأرز والخبز والباستا، ثم أردنا الحصول على إجابة عن هذا السؤال: هل للباستا أثر سلبي كما تشير عناوين ومدونات وبعض آراء الخبراء التي يمكن أن تجدها في الإعلام التقليدي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي؟"

وشارك في التجارب 2448 شخصاً يعانون زيادة الوزن أو السمنة.

وإلى جانب تتبع أوزانهم، قوّمت التجارب أيضاً دهون الجسم كما يتضح من محيط الخصر ونسبة الخصر إلى الفخذ ومؤشر كتلة الجسم. وخلص الباحثون إلى أن من اتبعوا أنظمة غذائية قائمة على أطعمة ذات مؤشر غلايسيمي منخفض وتتضمن باستا لم يكتسبوا وزناً بل فقدوا 0.63 كـــيلوغرام أكثر ممن تناولوا أغذية ذات مؤشر غـــلايسيمي مرتــفع من دون الباستا.

وأجرى الباحثون 11 تجربة تتعلق بكمية الباستا التي يتمّ تناولها وعدد مرات تناولها، وتبيّن أن المشاركين في الدراسة الذين تناولوا ثلاث وجبات من الباستا في المتوسط كل أسبوع، فقدوا 0.70 كيلوغرام أكثر ممن خضعوا لنظام يعتمد على أطعمة ذات مؤشر غلايسيمي مرتفع. وقال سيفينبايبر: "في ما يتعلق بالوزن، فإن الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن، وفي هذه الحال يقوم على أطعمة ذات مؤشر غلايسيمي منخفض مع تناول الباستا، لن يضر بأهدافك بل قد يساعدك في تحقيقها".

معنا من جدة د. فيفيان وهبى اخصائية تغذية

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