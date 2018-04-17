دراسة تكشف عن سبب جديد للسمنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

ما زالت السمنة أمرا يشغل بال الكثيرين من الباحثين، فدراسات كثيرة أجريت حول أسبابها لمعرفة الطرق التي يمكن اتباعها في التخلص من الوزن الزائد.

واكتشفت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة شيكاجو الأمريكية، سببا جديدا قد يؤدي إلى السمنة، حيث أوضح العالم يوجين تشانج، أحد القائمين على الدراسة انهم قاموا وعلى عكس المعتاد في هذا النوع من الأبحاث بالتركيز على الأمعاء الدقيقة.

واكتشفوا داخلها نوعًا جديدًا من البكتيريا التي تلعب دورا كبيرا في عملية الهضم وزيادة معدلات البدانة.

وذكر العالم أن هذه البكتيريا تنتمي إلى عائلة Clostridiaceae، والتي تؤثر بشكل كبير على آلية امتصاص الدهون في الجسم، فعن طريق إفراز إنزيمات تفكك الدهون وتسرع عملية امتصاصها بشكل كبير.

وللتأكد من آلية عمل هذه البكتيريا، حقن الباحثون فئران التجارب، وساهمت بالفعل في زيادة أوزانها.

اقرأ أيضا:

لماذا بعض أنواع السرطان أكثر فتكا من غيرها؟