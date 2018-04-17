حقنة جديدة يومية للتخسيس أو انقاص الوزن والتحكم في الشهية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

تعد هذه الحقنة من الحقن المرخصه من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لمساعدة البالغين فوق عمر 18 سنة على انقاص وزنهم ولكن بشروط

حقن جديدة تعطى لنزول الوزن بانقاص الوزن تحتوي على المادة الفعالة ليراجالوتيد

وتعد هذه الحقن مرخصه من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لمساعدة البالغين فوق عمر 18 سنة على انقاص وزنهم ولكن بشروط :

أن يكون مؤشر كتلة الجسم >= 27 ومعهم أمراض مرتبطة بالسمنة مثل ارتفاع الكوليسترول أو ضغط الدم.

ان يكون مؤشر كتلة الجسم >= 30

أن تستخدم هذه الحقنة مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية .

زيادة المجهود البدني .

وتعمل هذه الحقن على مواد تقوم بتحفيز البنكرياس لإفراز الإنسيولين (وهذه المواد والمركبات قد تكون موجودة في الأكل أو يقوم الجسم بتصينعها وإفرازها في الدم ومن ثم تحفيز البنكرياس لإفراز الإنسيولين)

، ومن بين هذه المواد التي تــُـصنّع في الجسم هرمون إسمه جي-إل-بي-1 (GLP-1) وهذا الهرمون يُفرز من خلايا الأمعاء الدقيقة إستجابة لوجود النشويات والدهون والبروتينات في الأكل.

هذا الهرمون عندما يصل لمجرى الدم فإنه يُعتبر هرمون جيد في انقاص مستوى السكر بالدم ، ولكن لا يستطيع انقاص مستوى السكر بالدم مباشرة كما يفعل الإنسيولين ولكن يقوم بانقاص مستوى السكر بالدم بطريقة غير مباشرة حيث أنه يقوم بالآتي:

يقوم بتحفيز خلايا البيتا لإفراز الإنسيولين.

يعمل على الإحساس المبكر بالشبع ، الأمر الذي يجعل المصاب بالسكري يأكل أقل.

يؤخر تفريغ المعدة من محتوياتها (وهذا يحد من الإرتفاع العالي لسكر الدم بعد الوجبة الرئيسية).

يمنع إفراز هرمون الجلوكاجون (Glucagon) من البنكرياس (وهو هرمون مفعوله عكس الإنسيولين أي يقوم بزيادة السكر في الدم ، فهذا الهرمون يــُمنع إفرازه فبالتالي يعمل على تنقيص السكر بالدم).

كل هذه العوامل الأربعة تجعل هذه الهرمون هرمون جيد في تنقيص السكر بالدم.

وتكون الجرعات :

الأسبوع الأول : 0.6 ملجم يوميا لمدة أسبوع .

الأسبوع الثاني :1.2 ملجم يوميا لمدة أسبوع .

الأسبوع الثالث : 1.8 ملجم يوميا لمدة أسبوع .

الأسبوع الرابع : 2.4 ملجم يوميا لمدة أسبوع .

الأسبوع الخامس : 3 ملجم يوميا لمدة أسبوع .



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