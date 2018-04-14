جهاز ذكاء اصطناعي للكشف عن أثر السكري في العين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

وافقت‭ ‬‮"إدارةُ‭ ‬الأغذية‭ ‬والدواء‮"‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬أولِ‭ ‬جهازٍ ‬يَستخدمُ‭ ‬الذكاءَ‭ ‬الاصطناعي‭ – ‬للكشفِ‭ ‬عن‭ ‬أمراضِ‭ ‬العين‭ ‬بينَ‭ ‬مرضى‭ ‬السكر‭.‬

ويستطيع ُ‬الجهازُ‭ ‬الجديد‭ ‬الكشفَ‭ ‬عن‭ ‬مستوى‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬اعتلالِ‭ ‬شبكيةِ‭ ‬العين‭ ‬السكرى‭ ‬المعتدل‭ ‬–‭ ‬وهو‭ ‬فقدان‭ ُ‬الرؤية‭ ‬التي‭ ‬يمكنُ‭ ‬أن‭ ‬يؤثرَ‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬مليونِ‭ ‬أمريكي‭ ‬يعانونَ‭ ‬من‭ ‬مرضِ‭ ‬السكر‭. ‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬هي‭ ‬السبب‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬ضعف‭ ‬البصر‭ ‬والعمى‭ ‬بين‭ ‬البالغين‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬العمل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حالات‭ ‬‮«‬الوذمة‭ ‬البقعية‮»‬‭.‬

ويؤدي‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم،‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬اعتلال‭ ‬الشبكية‭ ‬السكرى،‭ ‬إلى‭ ‬تلف‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬في‭ ‬شبكية‭ ‬العين،‭ ‬وهو‭ ‬النسيج‭ ‬الحساس‭ ‬للضوء‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الخلفي‭ ‬من‭ ‬العين‭.‬

وقالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬‮«‬مالفينا‭ ‬آيديلمان‮»‬،‭ ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬طب‭ ‬العيون‭ ‬والأنف‭ ‬والأذن‭ ‬والحنجرة‭ ‬في‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬إدارة‭ ‬الأدوية‭ ‬والإشعاع‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬‮«‬لإدارة‭ ‬الأغذية‭ ‬والدواء‭ ‬‮«‬الأمريكية‭ ‬‮«‬‭ ‬يعد‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬اعتلال‭ ‬الشبكية‭ ‬أمرا‭ ‬هاما‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لملايين‭ ‬المصابين‭ ‬بمرض‭ ‬السكر،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مرضاه‭ ‬لا‭ ‬يخضعون‭ ‬للفحص‭ ‬الكافي‭ ‬لاعتلال‭ ‬الشبكية‭ ‬السكرى،‭ ‬لأن‭ ‬حوالي‭ ‬50‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬لا‭ ‬يذهبون‭ ‬لطبيب‭ ‬العيون‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‮»‬‭. ‬

وأضافت‭:‬‮»‬‭ ‬نمكن‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الجهاز‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬الاستعانة‭ ‬بتكنولوجيا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬عيادة‭ ‬الطبيب‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬الأولية،‭ ‬وستواصل‭ ‬‮«‬إدارة‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‮»‬‭ ‬الأمريكية،‭ ‬تسهيل‭ ‬توفير‭ ‬الأجهزة‭ ‬الصحية‭ ‬الرقمية‭ ‬الآمنة‭ ‬والفعالة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تحسن‭ ‬وصول‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المطلوبة‭ ‬للمريض‮»‬‭

. ‬ويستخدم‭ ‬الجهاز‭ ‬الجديد‭ ‬خوارزمية‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬لتحليل‭ ‬صور‭ ‬العين‭ ‬الملتقطة‭ ‬بكاميرا‭ ‬شبكية‭ ‬تسمى‭ ‬Topcon،‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬تحميل‭ ‬الصور‭ ‬الرقمية‭ ‬لشبكية‭ ‬العين‭ ‬للمريض‭ ‬إلى‭ ‬خادم‭ (‬IDx‭-‬DR‭)‬،‭ ‬وإذا‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية،‭ ‬يمكن‭ ‬إحالة‭ ‬المرضى‭ ‬إلى‭ ‬مقدم‭ ‬رعاية‭ ‬العيون‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التقييم‭ ‬التشخيصي‭ ‬والعلاج‭ ‬الممكن‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭.‬



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