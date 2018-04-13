لماذا بعض السرطانات مميتة أكثر من غيرها؟

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

قال باحثون بريطانيون في معهد فرانسيس كريك إنهم اكتشفوا السبب في كون بعض أمراض السرطان مميتة أكثر من غيرها على الرغم من تطابقها الظاهري.

وطور العلماء طريقة لتحليل تاريخ السرطان للتنبؤ بمستقبله بالاعتماد على أخذ عينات من أجزاء مختلفة من ذات الورم لمعرفة تاريخ تطوره.

ومع نمو وتطور السرطان ، تصبح الخلية أكثر تحورا، ومن ثم تبدأ أجزاء مختلفة من الورم في التحور بطرق مختلفة، الأمر الذي قال العلماء انه يساعدهم في معرفة التاريخ التطوري للورم.

وأظهرت الدراسة التي أجريت على مرضى سرطان الكلى، أن بعض الأورام "ولدت لتكون سيئة" في حين أن الخلايا السرطانية الأخرى لم تكن عدوانية، وقد لا تحتاج إلى علاج.

وتقول مؤسسة أبحاث السرطان البريطانية إن الدراسة قد تساعد المرضى في الحصول على أفضل رعاية.

وقالت الباحثة وطبيبة السرطان سمرا توراجليك "لا نملك حقا أدوات للتمييز بين من يحتاجون للعلاج وتلك التي يمكن ملاحظتها، ويمكن لسرطان واحد أن يقتل بسرعة بينما يمكن للمريض المصاب بسرطان مماثل أن يعيش لعدة عقود بعد العلاج."

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