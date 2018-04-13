"الإستيقاظ" متأخرا قد يكلفك حياتك!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل تعتقد أن هناك رابط بين "النوم" و "الموت المبكر"؟ من المعلوم أن النوم يؤثر في جسمنا ومزاجنا بشكل كامل، لكن كيف يمكن لعدم النوم خلال ساعات الليل أن يؤدي للموت بشكل مبكر..

في التفاصيل، خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن عشاق السهر ومحبي النوم متأخرا، أي الأشخاص الذي يصعب عليهم الاستيقاظ في الصباح مثلا باقي الأشخاص، هم من أكثر الفئات عرضة لخطر الوفاة المبكرة مقارنة بأولئك الذين يستيقظون مبكرا لمباشرة أعمالهم، وفق موقع "بي بي سي"..

تم التوصل إلى هذه النتيجة، بعد القيام بدراسة موسعة في هذا المجال، والتي شملت نحو 433 ألف شخص من محبي السهر، وتوصلت الدراسة إلى أن هؤلاء الأشخاص هم أكثر عرضة لخطر الوفاة المبكرة بنسبة 10 في المئة، مقارنة بأولئك الذي يستيقظون مبكرا..

في نفس الوقت، خلصت الدراسة إلى أن أولئك الذين يستيقظون في أوقات متأخرة بسبب السهر، هم في حقيقة الأمر الأكثر عرضة للإصابة بأمراض عقلية وجسدية، وقال المشرفون على إعداد الدراسة، إن هناك حاجة ملحة لبذل مزيد من الجهود لعدم الأكثار في السهر لساعات متأخرة من الليل، ومساعدة هؤلاء الأشخاص على "الاستيقاظ مبكرا"..

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