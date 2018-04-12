هل تعلم أن 57% من جسم الإنسان ليس بشريًا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة حديثة أجرتها مجموعة من الباحثين بمعهد ماكس بلانك، أن الخلايا البشرية تمثل 43% فقط من جسم الإنسان، أما باقي الخلايا فهي عبارة عن مستعمرات من الكائنات المجهرية متناهية الصغر ، وأشارت الدراسة إلى أن تلك النتائج قد تمهد لإيجاد علاجات جديدة للكثير من الأمراض.



وتسهم تلك الأبحاث تسهم في فهم أمراض ٍ لم يتم الكشف عن سببها وكيفية تكوينها من قـَبل ، بداية من الحساسية وحتى الشلل الرعاشي.

يقول البروفسور روث لي، مدير قسم علوم الميكروبايوم في معهد ماكس بلانك: إن الدراسة ضرورية جدًا لصحة الإنسان، إذ أنها تعني أن جسدك ليس مجرد أنت.

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