تحذير من البطة المطاطية.. خطر على الأطفال بسبب "السر القذر"

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

رغم أن لعبة البطة المطاطية –صفراء اللون عادة- هي رفيقة معظم الأطفال في وقت الاستحمام، فإن دراسة حديثة كشفت سرا خطيرا يتعلق بمدى علاقتها بالبكتريا الضارة، التي تـَجد في تجويفها الرطب بيئة مثالية لها.

وفي التجارب المعملية، قام الباحثون بتعريض بعض ألعاب الحمام لمياه نظيفة ، وأخرى لمياه الاستحمام القذرة، بما في ذلك تلك المياه التي تحتوي على الصابون وسوائل الجسم البشري والبكتيريا.

وكشف الباحثون بعد معاينة الألعاب القذرة طبقة سميكة تكونت بداخلها مليئة ً بالفطريات والبكتيريا، إذ وصل عدد الخلايا البكتيرية الضارة إلى 1.3 مليار خلية بكتيرية في كل لعبة.

إلا أن الأمر الأكثر مدعاة للقلق بالنسبة للوالدين، هو أن البكتيريا المسببة للأمراض كانت موجودة كذلك في 80 بالمئة م ن جميع الألعاب التي خضعت للدراسة.

ويشمل ذلك الألعاب المطاطية الأخرى وألعاب الليغيو وغيرها من الألعاب المستخدمة في الحمام، التي تتكاثر بداخلها بكتيريا قد تتسبب بمشكلات في الرئتين عند استنشاقها.

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