أستراليا: ابتكار حبة جديدة لعلاج إدمان الكحول والمخدرات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

طورَ باحثون في جامعة سيدني الأسترالية حبوباً دوائية جديدة، يقولون إنها قادرةً على علاجِِ إدمان الكحول والمخدرات.

وأظهرت التجارب على الفئران، فعالية الدواء الجديد، في علاجِ الإضطراباتِ الناتجة عن تعاطي المخدرات، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويأملُ الباحثون، أن تبدأَ التجارب في السنواتِ القليلةِ المقبلة على البشر، قبل إتاحةِ العلاج في الأسواق.

وأمضى الباحثون، أكثر من 10 سنوات لتطوير الدواء الذي أطلقوا عليه اسم "سوك1"، استجابةً للآثار المدمرة للإدمان في أستراليا، وهو مصنوع من هرمونات الأوكسيتوسينات، التي تعمل منظماً قوياً للتفاعل الاجتماعي والتناسل.



وتشير التقديرات، إلى أن 15% من الوفيات السنوية في العالم ناتجة عن المواد المخدرة، وإساءة استعمالها.

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