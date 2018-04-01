التفاؤل علاج وقائي من أمراض القلب والأوعية الدموية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

تفاءلوا لتحموا أنفسكم من أمراض القلب، فقد أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن الأشخاص المتفائلين الذين يتمتعون بنظرة إيجابية للمستقبل، أقل عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

تفاءلوا بالخير تجدوه عبارة لطالما رددناها دون النظر إلى عمق معناها، فالتفاؤل مفتاح الصحة والحياة حيث أثبتت دراسة حديثة أنه كلما زادت مستويات التفاؤل لدى الأشخاص انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة إلينوي الأمريكية، كشفت العلاقة بين التفائل وصحة القلب حيث راقب الباحثون أكثر من 4900 شخص تم تقييم صحة القلب والأوعية الدموية لهم بإستخدام مقاييس جمعية القلب الأمريكية، والتي شملت ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم، ومستويات السكر والكوليسترول في الدم، ومقدار الغذاء يوميا، والنشاط البدني، وإدمان التبغ.

فيما قاموا بقياس مستوى التفاؤل على المشاركين بإختبار تتراوح درجاته من 6 درجات إلى 30 درجة.

ووجد الباحثون أن نقطة إضافية حققها المشاركون في اختبار التفاؤل ارتبطت مع انخفاض بنسبة 3% لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الدراسة اثبتت أن التفاؤل والصحة القلبية الوعائية متوافقان، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو مستوى الثقافة والتعليم.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث إن عدد الوفيات الناجمة عنها يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أي من أسباب الوفيات الأخرى.

عبر الهاتف من عمان د.وليد السرحان استشاري في الطب النفسي

اقرأ أيضا:

لأسباب صحية.. تجنب إرتداء الأحذية بدون جوارب!