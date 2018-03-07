بلدية دبي تنفي ما يتم تداوله عن رقائق شيتوس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



بعد أن انتشرت تحذيرات حول بتسبب رقائق البطاطس “شيتوس” الحارة بالتهاب في المعدة أو تآكل ٍ لغشاء المعدة ، بسبب تأثير توازن درجة الحموضة من البهارات والنكهة المضافة فيه، نفت بلدية دبي ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الموضوع وأفاد المختصون في إدارة سلامة الغذاء التابعة لبلدية دبي أن “هذه الشائعات لا تستند إلى حقائق علمية أو دراساتٍ أو مصادرَ معتمَدة ، مؤكِدة أن هذه المقالة قديمة كانت قد انتشرت في عام 2013 ويتم إعادة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متكرر.كما إن شيتوس الموجود في الدولة مستورد من مصادر مختلفة من عدة دول و قد يختلف كل منتج عن الآخر في درجة حرارة البهارات”.وأشارت البلدية إلى أن “شيتوس” الحار يتبع المواصفة الإماراتية والخليجية رقم UAE.S GSO 2272 : 2012 الخاصة بالمأكولات الخفيفة ولا يحتوي على أي مكونات ضارة على صحة الإنسان.وقالت البلدية إن “جميع المنتجات الغذائية الموجودة في الأسواق المحلية تخضع للرقابة من قبل إدارة سلامة الغذاء، سواء أثناء تصنيعها أو استيرادها أو تداولها ويتم التأكد من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات والقوانين والتشريعات المعتمدة”.



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