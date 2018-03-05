ما سبب عدم توحد لون البشرة؟ وكيف يمكن علاجه

أخبار الآن |دبي - الامارات العربية المتحدة (غرفة الاخبار)

تعدُ مشكلة تغيّرِ لونِ بشرةِ الجسم من المشاكل الشائعة التي تصيبُ بعضَ الناس سواءٌ أكانوا ذكوراً أم إناثاً، وقد تسببُ هذهِ المشكلة الإحراجَ أحياناً، فعدم التناسق يكونُ باختلافِ لونِ البشرة بمناطقٍ عن أخرى كظهورها بلونٍ أغمق أو أفتح، فيلجأ البعضُ إلى استشارةِ طبيبِ الجلد لتشخيصِ الحالة وعلاجها، والبعضُ الآخر قد يلجأ إلى طرقٍ طبيعيّةٍ سهلةِ التحضيرِ والاستعمال بالإضافةِ إلى تكلفتها القليلة.

تكونُ هذهِ الحالة إما طبيعية يولدُ بها الإنسان أو مكتسبة نتيجة للإصابةِ بعوامل خارجية تتركُ أثرها على لونِ البشرة ومظهرها، وأيً كانَ سببُ مشكلةِ توحدِ لونِ البشرة فهي تحتاجُ لعلاجِ السبب المؤدي لها حتى لا تتكررَ أو تستمر



اختصاصية الجلد و التجميل الدكتورة سلاف عادل أشتي قالت خلال برنامج اليوم على اخبار الان ان حالات التصبغات الجلدية كثيرة ومن اهم اسبابها الرئيسية اشعة الشمس اضافة للسبب الهرموني والافرازات كذلك العامل الوراثي له دور مهم في تلك التصبغات ثم نمط البشرة...حيث ان البشرة السمراء اكثر عرضة للتصبغات الجلدية .

ويقول الاطباء ان من اسباب عدم توحد البشره قد يكون الغذاء غير المتوازن و نقص مواد و عناصر غذائيه او قد تكون بسبب عادات صحيه خاطئه كالتدخين مثلا فانه يسبب اسمرار بالفم و المنطقه المحيطه بسبب نقص الاكسجين هنالك كما انه للحفاظ على نظافه الجسم دور في ذلك و عدم تجفيف المناطق بعد غسلها كذلك و عدم المحافظه على نظافه الملابس و التعرق الشديد و كذلك و الطريقه الخاطئه لازاله شعر الجسم قد تؤدي الى ذلك و كذلك لبس الملابس الضيقه او ذات القماش الخشن و كذلك الجلد الخشن و الجلد الميت يسببان اسمرار في الجسم.

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