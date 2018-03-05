استخدام الهاتف أثناء تناول الطعام يقضي على سعادتك

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

توصلت دراسة كندية إلى أن استخدامَ الهاتف الذكي على مائدةِ الطعام يُشعركَ بعدمِ السعادة ويشتتُ تركيزكَ وتواصلك مع الآخرين الجالسينَ معك.

ووجدت الدراسة الصادرة من جامعةِ كولومبيا البريطانية في استطلاعِ رأيٍ أجرته، أن 90% ممن شملهم الاستطلاع، قالوا إنهم يستعملونَ هواتفهم في أغلبِ جلساتهم الاجتماعية سواءً داخلَ محيط الأسرة أو العائلة أو الأصدقاء.

ويحذر الخبراء من التواصل الدائم بالهواتف الذكية ومتابعته باستمرار، نظراً لأنه يحد من سعادة المستخدم نفسه ويحرمه من الاستمتاع بالوجبة التي يتناولها مع العائلة أو الأصدقاء.

وشمل الاستطلاع 300 مستخدم ممن يتناولون وجباتهم في المطاعم مع الأصدقاء أو أفراد العائلة، وسئلوا ما إذا كانوا يحتفظون بهواتفهم على طاولة الطعام أم يضعونه بعيداً عنهم، ومدى الترابط والشعور بالملل ومستوى السعادة خلال تناولهم الطعام.

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