طهي الطعام في المنزل قد يتحول الى سم قاتل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



مرارا وتكرارا..يشددُ خبراءُ التغذية على الأهمية الصحية للأكلِ في البيت بدلَ الأكلِ في الخارج... لكنَ طريقةَ تحضيرِ الطعامِ في البيت يمكنُ أن تُحولَهُ إلى سمٍ قاتل...

كشفت دراسة حديثة ان تناولَ الطعامِ في المنزل من الممكن ان يتحولَ الى سمٍ قاتل وتعجلَ بالوفاة، وذلك في حالِ لم يتم مراعاةُ عددٍ من الأمور، أبرزها درجة الحرارة التي يُطبخُ فيها الطعام.

وقال باحثون إن تحضيرَ الطعامِ في درجاتِ حرارةٍ مرتفعة؛ يتسببُ على المدى البعيد في تقصيرِ أمدِ الحياة، حيثُ تُحدِثُ درجة الحرارة المرتفعة، أثناءَ الطهي، تغييراتٍ في التركيبِ الكيميائي للأغذية وظهورِ مواد كيميائية سامة، تسدُ الشرايين، وتزيدُ من مخاطرِ الإصابةِ بالنوباتِ القلبية".

ونقل موقع "دويتشه فيله"، الألماني، عن باحثين من في جامعة إدنبرة الأسكتلندية قولهم انه " على عكس الشائع، بأنه كلما ارتفعت درجة حرارة الفرن أثناء الطبخ، تموت كل أشكال البكتيريا في الطعام، تبيّن أن درجة الحرارة العالية، تسبب ظهور سموم في الطعام كما هو الحال أثناء القلي، وإعداد الشواء".

ومن شأن هذه النظرية الجديدة، أن تفسر سبب انتشار أمراض القلب بنسبة كبيرة في بعض الشعوب، ففي الكثير من المجتمعات، يتم تحضير الطعام باستمرار، تحت درجة حرارة مرتفعة، سواء عن طريق الأفران الصناعية، أو بالطرق التقليدية كالحطب.

وبحسب الخبراء فهذه المخاطر تسجل بدرجة أكبر في دول جنوب آسيا؛ بسبب عادات تحضير الطعام هناك، واستثنى الباحثون الصين التي لا يلجأ فيها السكان إلى الطهي في درجات حرارة مرتفعة.

يشار الى ان دراسة سابقة وجدت أن الطهي عند درجات حرارة مرتفعة يؤثر في مكونات الغذاء، مثل البروتين والدهون، ويؤدي إلى إنتاج أنواع عديدة من المواد المسرطنة.

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