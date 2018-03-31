دراسة تكشف العلاقة بين السكتة الدماغية والجينات الوراثية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشف بحث طبي حديث علاقة الإصابة بالسكتة الدماغية (الجلطة) بالجينات الوراثية. وبلغ عدد المساهمين بالدراسة أكثر من 500 ألف شخص من 5 قارات.

وقال مجموعة من الباحثين بهذه الدراسة في الاتحاد الدولي لعلم الوراثة في السكتة الدماغية والتي نشرتها مجلة "نيتشر جينيتكس" أن العلماء اكتشفوا الجينات التي تسبب الجلطة.

وبلغ عدد المساهمين في هذا البحث 520 ألف شخص من كل القارات، أخذت عينات من حمضهم النووي ومن بينهم 67 ألفا أصيبوا بالجلطة الدماغية.

وفي الدراسات السابقة اكتشفت عشر مناطق جينية مسؤولة عن نزف الدم الدماغي، في حين أفادت الدراسة الأخيرة والتي تعد الأكبر بهذا المجال بوجود 22 منطقة جينية تؤثر بالسكتة الدماغية.

وعلى صعيد ذي صلة، كشفت دراسة حديثة أن إضافة الملح بكثرة فى الطعام، تسبب أضرارا صحية على بعض أجهزة الجسم مثل الدماغ و الكليتين والشرايين والقلب.

وقالت الدراسة إن ارتفاع ضغط الدم الناجم عن تناول الكثير من الملح قد يؤدي إلى تلف الشرايين المؤدية إلى الدماغ فيحدث انخفاض طفيف فى كمية الدم إلى الدماغ وقد يؤدى هذا إلى حدوث خرف .

مع هذه الحالة الخلايا في الدماغ لا تعمل لأنها لن تتلقى ما يكفى من الأكسجين والمواد المغذية، فإن خفض ضغط الدم قد يساعد على التخفيف من بعض المشاكل والحد من خطر حدوث ضرر أكبر.

وأشارت الدراسة إلى أن استمرار الشخص فى تناول كميات كبيرة من الملح قد يمنع وصول الأكسجين والمواد المغذية إلى المخ، ويؤدي بعد ذلك إلى حدوث سكتة دماغية.

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