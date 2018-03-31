ابتكار مضاد حيوي جديد لمكافحة البكتيريا المقاومة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)



توصَل مجموعة من العلماء ، الى ابتكار مضاد حيوي جديد، يقضي على البكتيريا المقاوِّمة للمضادات الحيوية المستخدَمة حاليا ، يُعَد واعدا في مجال ابحاث مكافحة البكتيريا المقاوِّمة

على مدى السنوات الأخيرة أعتبرت منظمة الصحة العالمية أن مقاومة المضادات الحيوية من أكبر المخاطر التي تحيط بنا, حيث يمكن ان تلحق تلك المقاومات الضرر بأي شخص بصرف النظر عن عمره أو مكان إقامته, وتحدث مقاومة المضادات الحيوية بشكل طبيعي، ولكن وتيرة عمليتها تتسارع بفعل إساءة استعمالها عند إعطائها للإنسان والحيوان, وبات علاج عدوى الإلتهابات المتزايدة مثل الإلتهاب الرئوي والسل والسيلان, أصعب بعد أن أصبحت المضادات الحيوية التي درجت العادة على استعمالها لعلاجها أقل نجاحا.

وقد تؤدي مقاومة المضادات الحيوية إلى تمديد فترة المكوث في المستشفى وارتفاع التكاليف الطبية وزيادة معدل الوفيات.

مجموعة من العلماء الدوليين ابتكروا مضادا حيويا جديدا يمكنه القضاء على البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تلك, وهذا المضاد قد يصبح بداية إنتاج صنف جديد من الأدوية.

حيث يسعى العلماء إلى إنتاج دواء مماثل لمادة تيكسوباكتين والتي تعد مضادا حيويا طبيعيا تنتجه بكتيريا التربة الفريق العلمي اختبر أنواعا مبسطة مماثلة لتيكسوباكتين في المختبر وعلى الفئران المخبرية، وكانت النتائج إيجابية وأكدت فعالية هذه الأنواع في مكافحة البكتيريا المقاومة.

إلا أن استخدامه في علاج البشر مازال يحتاج لمزيد من العمل حتى يصبح من الممكن وصفه للمرضى.



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