دراسة: تجاهل وجبات الطعام يزيد الوزن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

حذرت دراسة جديدة من أن تجاهل تناول الوجبات يمكن ان يضر بمن يعانون من الوزن الزائد أو السمنة أكثر مما يفيدهم.

وأضافت الدراسة أن الحصول على وجبات متوازنة ومنتظمة أكثر تأثيرا في التحكم بالوزن الصحي ويجعل التحكم في الوزن في وقت لاحق من الحياة أسهل.

وكشف معدو الدراسة في جامعة "هلسنكي" الفنلندية، أن تناول وجبات الطعام بانتظام هو أفضل طريقة للوصول إلى وزن صحي، كما أنه يجعل التحكم في الوزن في وقت لاحق من الحياة سهل جدا.

وجمع الباحثون المسؤولون عن الدراسة بيانات من 5 آلاف شخص، أولاد وبنات، خضعوا لاستبيان يحدد العوامل التي تؤثر على الوزن وتغيره منذ بداية الدراسة، وكانت أعمارهم عند البداية 24 سنة، وجمعت النتائج بعد 10 سنوات من ذلك، أي عندما بلغوا سن 34 عاما.

ووصلت الدراسة إلى أن معظم المشاركين اكتسبوا وزنا زائدا خلال السنوات العشر، في حين أن 7.5% من النساء، و3.8% من الرجال فقدوا الوزن.

وزاد وزن معظم المشاركين بمعدل متوسط، بلغ 0.9 كيلو جرام في السنة لدى النساء، و1 كيلو جرام سنويا عند الرجال، ووجد فريق البحث أن تناول الطعام بشكل غير منتظم واتباع نظام غذائي من أجل إنقاص الوزن، من بين العوامل الأساسية التي أوصلت لزيادة وزن الرجال والنساء.

وارتفع خطر إصابة النساء بالسمنة والوزن الزائد بعد إنجاب طفلين أو أكثر، بالإضافة إلى شرب المشروبات السكرية بانتظام، والشعور بعدم الرضا عن الحياة، أما بالنسبة للرجال، فالتدخين عاملا هاما لزيادة الوزن عندهم.

واستنتجت الدراسة أن الأساس في التحكم بالوزن بشكل ناجح هو الامتناع عن اتباع نظام غذائي ومراقبة عادات الأكل لدى كل من النساء والرجال.

وتؤكد الدراسة على أن الأمر الهام ليس إنقاص الوزن بقدر ما هو ضرورة التركيز على تناول وجبات منتظمة وكافية، وتدعم الوظائف الحيوية الطبيعية للجسم، وتساعد على إدارة عادات الأكل وإدارة الوزن على المدى الطويل.

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