علماء يكتشفون علاجا جديدا للسرطان الاكثر شراسة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (نضال عمرية )

أكثرِ أنواعِ السرطانات فتكا، سرطانُ البنكرياس الذي ينتشرُ بسرعةٍ كبيرة إذا لم يتم علاجُهُ بأقصى سرعةٍ ممكنة. دراسة طبية جديدة تكشفُ النقابَ عن وجودِ أملٍ للمرضى المصابين بسرطانُ البنكرياس .

مرض خبيث يخشاه الجميع....يحصد بمختلف انواعه اراوح ما يقارب الثمانية ملايين شخص سنوياً. .. وسط توقعات بزيادة هذه الاعداد بحلول العام 2030 لتصل الى 13 مليون حالة وفاة.

القضاء على مرض السرطان بجميع أنواعه من أبرز التحديات التي يرفعها الخبراء والمهتمون بالشأن الطبي. فعلى مدى عقود من الزمن، استثمرت العديد من الدول ميزانيات ضخمة لمواجهة هذا المرض الذي يفتك بحياة الملايين في كل أنحاء العالم حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. ورغم الجهود المبذولة خلال العقود الماضية لتطوير علاج فعال يهزم هذا المرض المزمن ويطيل حياة المرضى، إلا أن نتائجها بقيت دائما نسيبة.

تجربة جديدة قام بها العلماء قد تعطي املا كبيرا حقيقيا للمرضى...اذ اتضح أن تناوب التسخين والتبريد يساعد في تدمير الخلايا السرطانية في البنكرياس، عندما لا ينفع العلاج الاشعاعي والكيميائي

سرطان البنكرياس يعد أحد أشكال السرطان الفتاكة، حيث يفارق الحياة 95 بالمئة من المصابين به، وذلك لعدم وجود علاج فعال ضده، وحتى المصابين الذين خضعوا لعملية جراحية لاستئصال الجزء المصاب فإنهم ينتكسون ثانية. كما أن الطرق التقليدية المستخدمة في العلاج غير فعالة، بالإضافة إلى أن الأدوية المركبة لها تأثير سام.

استخدم العلماء خلال الدراسة خلايا سرطانية من نوع تم تسخين هذه الخلايا لدرجة حرارة تتراوح بين 45-50 درجة مئوية، ثم تجميدها إلى حوالي 20 درجة مئوية تحت الصفر. استمرت عملية التسخين خمس دقائق، بعد ذلك تابع الباحثون حالة هذه الخلايا خلال سبعة أيام.

وبالنتيجة، اكتشف العلماء أن الخلايا السرطانية تموت تقريبا عندما ترتفع الحرارة إلى 50 درجة مئوية ومن ثم تنخفض إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر . لذلك يدرس العلماء مدى فعالية هذه العملية معكوسة، حيث تُجمد الخلايا السرطانية أولا، ثم تُسخن.

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