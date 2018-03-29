هناك سر جديد للسعادة غير معروف.. العلماء يؤكدون!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (فاطمة جنان)

هل تدمن على السعادة؟ أو مصدر السعادة؟ فهناك فرق كبير.. حيث أكد عالم الغدد الصماء الأمريكي، "روبرت لوستيغ"، أن "الإنسان لا يمكن أن يدمن على السعادة"..

في حقيقة الأمر، هناك مصادر كثيرة للسعادة، وفقا للعلم فإن "الإنسان بإمكانه الإدمان على الكثير من الأشياء التي تعطيه شعورا بالراحة كألعاب الفيديو أو القيادة بسرعة كبيرة، والعديد من الأمور التي يعتبرها ممتعة، في المقابل هذه السعادة لا يمكنه الإدمان عليها؟ لأن السعادة ليست شيئا ملموسا يمكن لإنسان الإدمان عليه مثل شرب القهوة مثلا، وفق صحيفة "دايلي ميل"..

من وجهة نظر العالم، فسر أن "المتعة الناجمة عن بعض الممارسات أو النشاطات ناتجة عن إفراز الدوبامين في الجسم، الشيء يؤثر على 5 مستقبلات في الدماغ، أما الشعور المرتبط بالسعادة فناجم عن هرمون "السيروتونين" والذي يؤثر على 15 مستقبلا، وبالتالي فإن السعادة أعمق وأعقد بكثير من المتعة".

وأضاف "لوستيغ" قائلا: "في حال أدمن الجسم على آثار الدوبامين فمن الصعب عليه التخلص من هذا الإدمان، أما "السيروتونين" فلا يترك مثل هذه الآثار"..





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