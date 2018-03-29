دراسة: النوم المنتظم يساعد على خسارة الوزن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

لطالما أكد الأطباء و المختصون على أهمية النوم ودائما ما ينصحون بالنوم خلال الليل ولفترات كافية و البُعد عن السهر، حفاظا على الصحة العامة، نظرا لما يحمله ذلك من فوائد للحفاظ على الصحة العامة.

فقد كشفت نتائج دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ساوث كارولاينا بمدينة كولومبيا ، أن النوم المنتظـَم والذي لا يقل عن 7 أو 8 ساعات يساعد على خسارة الوزن ، وأن التخلص من الدهون الزائدة ربما يصبح مهمة أصعب إذا لم يَحصل الإنسان على قسط كاف من النوم.

وتبين من الدراسة، أن نسبة الأنسجة الدهنية المفقودة لدى المشاركين الذين لم يخفضوا عدد ساعات النوم بلغت 83 في المئة مقارنة بنسبة 39 في المئة فقط لدى من قاموا بتقليل ساعات نومهم.

تقول كريستن كنوتسن وهي باحثة في مجال النوم في كلية فينبرج للطب بجامعة نورثوسترن، من يريدون خسارة الوزن والتخلص من الدهون على وجه التحديد يحتاجون لتجنب قلة النوم خلال الأسبوع لأنه لا يمكنك تعويض النوم في نهاية الأسبوع، وأضافت، الحد من السعرات الحرارية والتمارين مهمان يجب أن يؤخذ في الحسبان وأوصت ماري بيير، وهي باحثة بالطبع لخسارة الوزن والحفاظ عليه لكن تلك النتائج من بين أخرى تشير إلى أن النوم أيضا جدا في التغذية في المركز الطبي لجامعة كولومبيا، الراغبين في خسارة الوزن بالنوم لنحو سبع أو ثماني ساعات كل ليلة.

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