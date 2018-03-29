التلوث المروري يسبب1من كل 4 حالات من الربو في مرحلة الطفولة

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي)

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون أن واحدة من كل أربع حالات من الربو في مرحلة الطفولة تحدث بسبب التلوث المروري.

هم دائما الحلقة الأضعف في دائرة الأزمات العالمية..هم الأطفال الضحايا المباشرين وغير المباشرين لكل ما يحدث سلبا في العالم. منظمة اليونيسف في تقرير لها حذرت من ارتفاع نسب الوفيات المبكرة للأطفال في الآونة الأخيرة والسبب الأكبر والرئيسي يأتي بالدرجة الأولى نتيجة التلوّث البيئي حيث حذرت من أن60 مليون طفل دون الخامسة سيلقون حتفهم من الآن حتى سنة 2030 في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه.

دراسة بريطانية تأتي لتدق خطر أكبر، وتكشف أن التلوث المروري يسبب 1 من كل 4 حالات من الربو في مرحلة الطفولة.

وقام العلماء الدوليون بتقييم تأثير التعرض لغازات أكسيد النيتروجين السامة، ووجدوا أن ما يصل إلى 38% من حالات الربو في مرحلة الطفولة كل عام ترجع إلى تلوث الهواء، كما ارتبط التلوث الناجم عن المركبات وحدها بنسبة 24% من الحالات.

وتسلط النتائج التي نشرت في دورية البيئة الدولية الضوء على سبب ارتفاع معدلات الإصابة بالربو في الأطفال في المملكة المتحدة على الرغم من اعتقادهم بأنهم استقروا منذ التسعينيات.

وأضافت الدراسة أنه لا يزال البلد يعاني من أعلى معدلات الإصابة بالربو في مرحلة الطفولة في العالم ، حيث يقدر أن واحداً من كل 11 مصاباً بالمرض.

تقرير اليونيسف الذي صدر حديثاً أكد وجود 5 أسباب بيئية أساسية، تؤدي إلى وفاة نحو 1.7 مليون طفل دون الخامسة سنوياً. وتأتي أمراض الجهاز التنفسي، الناتجة عن تلوّث الهواء في طليعة هذه الأسباب، إذ تودي بحياة 570 ألف طفل.

في حين يموت 200 ألف طفل بسبب حوادث غير متعمدة ترتبط بالبيئة، مثل حالات التسمم والسقوط والغرق.

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