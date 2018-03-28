تناول مضادات حيوية لفترة طويلة يقصّر العُمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

دراسة طبية حديثة تحذر من تناول المضادات الحيوية لفترات طويلة إذ تبين أنها تقصر العمر

حذرت دراسة جديدة البالغين وخاصة من هم فوق سن الـ 60 من تناول المضادات الحيوية لفترة طويلة بعدما تبين أنها تقصر العُمر.



ووجدت الأبحاث أن تناول وصفة علاجية واحدة من المضاد الحيوي تخل بتوازن البكتريا الصديقة في الجسم لمدة سنة كاملة، وهو ما يُضعف المناعة على نحو بالغ، ويسبب اضطرابات هضمية.



وأظهرت الدراسة التي أجريت في جامعة أمريكية أن تناول المضاد الحيوي لمدة شهرين يزيد خطر الوفاة بنسبة 27 بالمائة.



وقام الباحثون في هذه الدراسة بمتابعة الحالة الصحية لـ 37 ألف امرأة حول سن الـ 60، وتبين أن التأثير السلبي للمضاد الحيوي يستمر لمدة عام كامل بعد التوقف عن تناوله، وأن الخلل الذي ينتج عن نقص البكتريا الصديقة يسبب أمراضاً مزمنة قد تؤدي إلى الوفاة.

وفي نتائج دراسة حديثة أيضا أشرف عليها باحثون أمريكيون الى ان المضادات الحيوية، تزيد من خطر تعرض النساء للوفاة المبكرة، كما أنها تسبب أضرار لا يمكن إصلاحها على بطانة الأمعاء.

و تزيد من خطر تعرض النساء للوفاة المبكرة



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